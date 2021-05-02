إصابة 3 إسرائيليين في الضفة بإطلاق نار من سيارة

نابلس (أ ف ب)

أفاد الجيش الإسرائيلي ومسعفون بأن 3 إسرائيليين أصيبوا، أمس، في إطلاق نار من سيارة في الضفة الغربية المحتلة، فيما حمّل وزير الدفاع بيني جانتس «إرهابيين» مسؤولية الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «وصلت سيارة مشبوهة إلى مفترق الطرق، وأطلقت النار باتجاه مدنيين إسرائيليين متواجدين في المكان».

وأضاف: «ردّت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق النار على السيارة المشبوهة التي هربت من مكان الحادثة».

وقالت منظمة «نجمة داوود الحمراء»: إنها عالجت 3 أشخاص في العشرينيات من العمر ونقلتهم إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة والثاني في حالة خطرة والآخر أصيب بجروح طفيفة.

وتابع الجيش: إن قواته أغلقت عدداً من الطرق، وتقوم حالياً بملاحقة المركبة المشبوهة.

وقال مكتب وزير الدفاع: إن قوات الأمن لن تهدأ «حتى يتم القبض على الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم».

وفي وقت سابق أمس، أُصيبت فلسطينية بجروح خطرة عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية، بعد اقترابها من جنود إسرائيليين حاملة سكيناً. وأظهرت لقطات فيديو الجنود وهم يطلبون منها أكثر من مرة التوقف قبل إطلاق النار عليها.