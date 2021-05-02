قرغيزستان: الهدنة مع طاجيكستان صامدة

بشكيك (أ ف ب)

أعلنت قرغيزستان أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طاجيكستان صامد، بعدما اتّهمت طاجيكيين بارتكاب جرائم خلال اشتباكات حدودية بين البلدين هي الأعنف منذ عقود.

وأفادت وزارة الداخلية القرغيزية أن حصيلة الإصابات في قرغيزستان ارتفعت إلى أكثر من 160، فيما حصيلة القتلى بلغت 34 بينهم 31 مدنياً.

وأعلنت الوزارة فتح 11 دعوى جنائية بحق مواطنين من طاجيكستان على صلة بأعمال العنف، بما في ذلك تحقيقات بجرائم قتل وعبور غير شرعي للحدود.

وتشهد الحدود المتنازع عليها بين البلدين في آسيا الوسطى اشتباكات منتظمة منذ مدة طويلة بين السكان المحليين حول الأرض والمياه، وغالباً ما يتدخل حرس الحدود لفضها، لكن أعمال العنف الأخيرة تعتبر الأكثر خطورة منذ استقلالهما قبل ثلاثين عاماً.

ولم تعلن طاجيكستان حصيلة قتلى أو أضراراً.

وتوصل الطرفان لوقف إطلاق نار يوم الخميس الماضي.