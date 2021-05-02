بايدن يشدد على الانسحاب من أفغانستان



أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيد قراره سحب كل قوات بلاده من أفغانستان في الذكرى العاشرة للعملية التي أدت إلى مقتل الإرهابي أسامة بن لادن.قال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض «لاحقنا بن لادن حتى أبواب الجحيم، ونلنا منه».

وأضاف «لقد وفينا بوعدنا لجميع الذين فقدوا أحباءهم في 11سبتمبر: لن ننسى أبداً من فقدناهم، والولايات المتحدة لن تتراجع أبداً عن التزامنا منع هجوم آخر على وطننا».

بايدن الذي أعلن الشهر الماضي أنه سينهي أطول حروب واشنطن بحلول 11 سبتمبر، أشاد بالرئيس الأسبق باراك أوباما لموافقته عام 2011 على العملية السرية التي استهدفت زعيم القاعدة، وأثنى على القوات الخاصة التي نفذتها في باكستان.

وأضاف الرئيس الأميركي أن مشاهدة العملية عن بُعد من غرفة مزدحمة في البيت الأبيض كانت «لحظة لن أنساها أبداً، خبراء المخابرات الذين تعقبوه بصبر، وضوح واقتناع الرئيس أوباما في إجراء المكالمة، شجاعة ومهارة فريقنا على الميدان».

ومع استعداد الولايات المتحدة لسحب آخر قواتها من أفغانستان، قال بايدن إن «القاعدة تراجعت بشكل كبير هناك. لكن الولايات المتحدة ستبقى يقظة بشأن تهديد الجماعات الإرهابية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم».

وتابع «سنواصل مراقبة وتعطيل أي تهديد لنا ينشأ من أفغانستان. وسنعمل على مواجهة التهديدات الإرهابية لوطننا ومصالحنا بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم».