حريق هائل في شاحنات وقود بكابول

اندلع حريق هائل في عدد من شاحنات نقل الوقود شمالي العاصمة الأفغانية كابول في وقت متأخر من مساء السبت، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل، فيما غطى الدخان المدينة وانقطع التيار الكهربائي عن العديد من السكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن النيران اشتعلت في إحدى شاحنات نقل الوقود، ثم امتدت إلى عشرات الشاحنات الأخرى التي كانت متوقفة في مكان قريب. ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق وما إذا كان قد تم إشعاله عمدا أم لا.

وكان الحريق كبيرا للدرجة التي تسمح للسكان برؤيته من جميع أنحاء المدينة. كما سُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات قوية.

وقالت شركة مرافق الكهرباء في البلاد إن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي تاركا أجزاء كثيرة من المدينة في الظلام.يشار إلى أن حريقا هائلا وقع في منتصف فبراير الماضي على الحدود بين أفغانستان وإيران تضمن مئات الشاحنات والحاويات بملايين الدولارات بعد انفجار شاحنة وقود. وأسفر الحريق عن إصابة 17 شخصا على الأقل.



