مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 63 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 769 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 171 ألفا و 542 حالات حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 228 ألفا و 584 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13402 حالة وفاة.

