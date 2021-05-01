اعتراض وتدمير هدفٍ جويٍ مُعادٍ تجاه جدة

الرياض، واشنطن (وكالات)

أكدت وزارة الدفاع السعودية، فجر أمس، اعتراض وتدمير هدفٍ جويٍّ معادٍ كان يستهدف مدينة جدة، الواقعة على الساحل الغربي للمملكة.

وفي تغريدة على «تويتر» نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» عن وزارة الدفاع إعلانها اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، الثلاثاء الماضي، اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد قبالة ميناء «ينبع» على البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، أن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك». وأضاف أن «التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها». وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان، محاولة الاعتداء على محافظة جدة.

وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه لا يوجد حل للأزمة اليمنية دون دعم السعودية.

وقال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن واشنطن تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، مؤكداً أنه يجب أن تتوقف ميليشيات الحوثي الإرهابية عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية، مؤكدةً أن أولويتها في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي. وتكثف الولايات المتحدة الأميركية من مساعيها لحلحلة الأزمة اليمنية، حيث توجه الخميس الماضي، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، إلى السعودية وعمان.

ومؤخراً، أعلنت السعودية عن مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.