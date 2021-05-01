الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في «الكسارة» بمأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس، عدّة مواقع في جبهة «الكسارة» بمحافظة مأرب، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك، نفّذ الجيش اليمني، أمس، هجوماً خاطفاً استهدف قدرات ميليشيات الحوثي في جبهة «المشجح» غرب مأرب، وألحق بها خسائر مادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري: إن «قوات الجيش تمكنت من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية». وأضاف المصدر، «أن قوات الجيش عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار».

وفي وقت لاحق، استهدفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات الميليشيات الحوثية وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

في غضون ذلك، وثقت وسائل إعلام يمنية مقتل 58 حوثياً خلال ثلاثة أيام، معظمهم قيادات ميدانية، يتقدمها الرجل الثاني في الميليشيات المدعو «يحيى الشامي».

وقالت وسائل الإعلام إنه سجل عرض وسائل إعلام ميليشيات الحوثي التابعة لإيران مراسيم تشييع عناصرها خلال الأيام السابقة الثلاثة من أبريل الجاري. وشيعت الميليشيات القيادي الحوثي اللواء الشامي، الذي يصنف على أنه الرجل الثاني في الميليشيات، ومهندس اقتحام صنعاء والانقلاب على الدولة، كما أنه أحد أهم المطلوبين الحوثيين على قائمة تحالف دعم الشرعية.

وأثيرت شكوك جدية بشأن تصفية قيادات في الميليشيات من منطقة صعدة، فيما أعلنت الميليشيات وفاته مؤخراً بعد أيام من وفاة زوجته ونجله زكريا أحد المطلوبين كذلك للتحالف، وتداول الحوثيون وفاتهم متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا.