الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في لوغار الأفغانية

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة في ولاية لوغار الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد مسؤولون أفغان أن انفجاراً ضخماً بسيارة ملغومة أودى بحياة 30 وأسقط عشرات المصابين في إقليم لوجار بشرق أفغانستان مساء أمس الأول، مشيرين إلى أن طلاباً في المرحلة الثانوية كانوا بين الضحايا.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم: إن السيارة الملغومة انفجرت في بولي علم عاصمة الإقليم قرب منزل رئيس مجلس الإقليم السابق.

وقال حسيب الله ستانيكزاي رئيس المجلس المحلي في لوجار: إن المنزل يستخدم كدار ضيافة أيضاً، موضحاً أن الانفجار وقع فور شروع ضيوف في تناول الإفطار بعد الصيام. وأوضح أن 27 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون. وأضاف، أن طلاباً بالمرحلة الثانوية يقيمون بالدار سقطوا في الانفجار، فضلاً عن أعضاء في فصائل موالية للحكومة.ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم. وقال متحدث باسم حركة «طالبان»: إن الحركة تبحث الأمر.

وارتفعت وتيرة أعمال العنف في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر، منهياً بذلك عقدين من الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وقال طارق أريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية: إن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أكد مسؤول صحي أن أكثر من 60 نقلوا إلى المستشفى.