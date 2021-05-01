أميركا تباشر المرحلة الأخيرة لانسحابها من أفغانستان

كابول (أ ف ب)

بدأت الولايات المتحدة، أمس، رسمياً سحب آخر جنودها من أفغانستان، في عملية سيُشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرّت عشرين عاماً بالنسبة لواشنطن، لكن ستبدأ بعدها فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت التهديد المتزايدة لحركة «طالبان».

ويقول مسؤولون أميركيون في أفغانستان: إن عملية الانسحاب جارية أصلاً، مشيرين إلى أن تاريخ الأول من مايو رمزيّ قبل كل شيء. وكان هذا التاريخ يمثّل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية الذي حدّدته الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب طبقاً للاتفاق الموقع مع طالبان في فبراير 2020.

في الأيام الأخيرة، كانت سماء كابول، وقاعدة باغرام الجوية المجاورة، ممتلئة أكثر من المعتاد بالمروحيات الأميركية تحضيراً لهذا الرحيل الكبير الذي سيستكمل بحلول 11 سبتمبر، موعد الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر 2001.

وبدأ الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، يوم الخميس الماضي، سحب وحدات من مهمة «الدعم الحازم» الذي يُفترض أن يحصل بشكل منسّق مع الأميركيين.

وكانت قوات الأمن الأفغانية بحالة تأهب أمس، خشية حصول هجمات ضد القوات الأميركية أثناء انسحابها.

وقال وزير الداخلية بالوكالة حياة الله حياة لقادة الشرطة، وفق تسجيل صوتي أُرسل إلى الصحافيين: «إن طالبان قد تكثّف العنف»، مضيفاً: «آمركم بزيادة نقاط التفتيش في المدن، وإجراء عمليات تفتيش عند نقاط الوصول».

واعتبر مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب أن طالبان «قد تختار الحرب».

وأوضح وزير الدفاع الأفغاني بالنيابة ضياء ياسين للصحافيين، أن القوات الأميركية وقوات حلفائها ستنتقل من قواعد في جميع أنحاء البلاد للتجمع في باغرام، أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان، ثم «سيتجهون إلى بلادهم».

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف أبريل التطلع إلى سحب 2500 جندي لا يزالون في أفغانستان. وقال إن «الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة»، معتبراً أن هدف التدخل الذي كان يدور حول منع أفغانستان من أن تُستخدم من جديد كقاعدة لمهاجمة بلاده، تحقق.

من جهتها، اعتبرت طالبان أن الانسحاب كان يجب أن ينتهي في الأول من مايو، وأن إبقاء القوات بعد هذا الموعد هو «انتهاك واضح» للاتفاق مع واشنطن.

وقال متحدث باسم الحركة محمد نعيم: «إن ذلك يفتح المجال في المبدأ أمام مقاتلينا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قوات الغزو».