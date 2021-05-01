المبعوث الأميركي للمناخ يدعو الصين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل

دعا المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، في تصريحات نشرت اليوم السبت، إلى مزيد من الالتزامات بالعمل البيئي في الفترة التي تسبق اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة

الكبرى في روما في أكتوبر.





وقال كيري في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» نشرت اليوم السبت: «ستكون أيضا فرصة للتحقق من هذه الاقتصادات الكبرى، وهذه المصادر الرئيسية للانبعاثات، وخاصة تلك التي لم تقدم الكثير في طريق طموح جديد في قمتنا المناخية»، في إشارة إلى قمة مناخية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا.



ووصف كيري اجتماع مجموعة العشرين بأنه نقطة مهمة للغاية على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في جلاسكو في نوفمبر.





ووصف كيري، الصين بأنها «الدولة التي تلحق أكبر قدر من الضرر بالبيئة»، وقال إن التصريحات الصينية الأخيرة كانت خطوات أولى إيجابية.



وقال كيري: «سيكون الأمر بمثابة تغيير للعبة إذا أعلنت الصين تعليق تمويلها لمشاريع الفحم خارج حدودها.. آمل أن تزيد بكين من طموحاتها المناخية قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ».





وأضاف أن «نفس القدر من الأهمية بالنسبة لأي إعلان هو متابعة التنفيذ والمساءلة».

