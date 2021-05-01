18 قتيلاً في هجمات استهدفت قوات عراقية



أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون مقتل 18 شخصاً، غالبيتهم من عناصر الأمن، في سلسلة هجمات شنها إرهابيون، أمس السبت، في مناطق متفرقة من البلاد.وأوضح ضابط في استخبارات الجيش لفرانس برس أن "قوات الجيش في الطارمية شمال بغداد تعرضت إلى هجوم بعبوة ناسفة أعقبه هجوم برصاص قناصة، ما أودى بحياة سبعة مقاتلين بينهم ضابط برتبة رائد وضابط آخر في استخبارات الجيش، إضافة لأحد عناصر الحشد العشائري ومدني".

كما أصيب أربعة جنود من قوة وصلت للمساندة، بجروح بنيران قناص، وفقاً للمصدر.

وقامت قوات الجيش بعمليات تفتيش عن المهاجمين في تلك المنطقة الزراعية الوعرة التي تنتشر فيها البزول والأنهر الصغيرة.

وفي كركوك شمالاً هاجم إرهابيون نقطة لقوات البشمركة الكردية، تقع بين ناحية التون كوبري والحدود مع أربيل.

وقال مصدر أمني إنّ "عناصر تنظيم داعش الإرهابي هاجموا بأسلحة خفيفة نقطة تابعة للبشمركة، الزيرفاني التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني، ما أدى إلى سقوط سته شهداء بينهم آمر سرية برتبه نقيب وجرح اثنين آخرين".

وفي ديالى، شمال شرق بغداد، قتل جندي وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة بني جميل، الواقعة في جنوب المحافظة.

وفي الأنبار، غرب البلاد، قتل ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش العراقي في منطقة عكاشات القريبة إلى الحدود العراقية السورية.

كما أصيب عنصران من الحشد الشعبي بهجوم على مفرزة للحشد الشعبي قرب منقطة نفط خانة شمال المحافظة.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.