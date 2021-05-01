فلسطين تسجل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل ثماني وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و1942 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): إن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 92.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 146 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 على أجهزة التنفس الاصطناعي.