أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل ثماني وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و1942 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): إن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 92.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 146 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
فلسطين تسجل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المصدر: د ب أ