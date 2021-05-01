طائرة ألمانية محملة بمساعدات طبية تغادر إلى الهند

أقلعت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني من كولونيا اليوم السبت، وعلى متنها مساعدات عينية مخصصة للهند التي تعاني وضعاً وبائياً حرجاً بسبب جائحة كورونا.

وبحسب ما أعلنه سلاح الجو الألماني، اتجهت الطائرة صوب العاصمة الهندية نيودلهي في رحلة تستغرق تسع ساعات، وعلى متنها 120 جهازاً للتنفس الاصطناعي.

وقال متحدث باسم السلاح: إن الطائرة سيكون على متنها طاقم إسعاف متخصص يضم 13 عضواً سيقوم بأعمال التحضير لتشغيل وحدة لإنتاج الأكسجين، وأوضح أن الفريق سيبقى في الهند لمدة 14 يوماً لتدريب أطقم الصليب الأحمر المحلي على ذلك.