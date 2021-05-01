السيسي: عمال مصر قادرون على استكمال مسيرة التنمية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم معاً بعيد العمال واغتنم هذه المناسبة بأن أتوجه لكل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز تحية تقدير واعتزاز على جهودكم المتميزة وعلى طريق العمل والعطاء والإنجاز، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل لوطننا العزيز مصر.

وأكد "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية محرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

وتابع السيسي: أؤكد أنني على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة.