تأكيد أوروبي على مواصلة التعاون مع دول الساحل

مدريد (أ ف ب)

جدّدت أربع دول أوروبية هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تأكيدها على رغبتها في مواصلة التعاون، وخصوصاً الأمني، مع دول الساحل، في بيان مشترك نُشر في مدريد.

وقالت حكومات الدول الأربع في هذا البيان الذي نُشر، أمس، بعيد وصول جثث ثلاثة مواطنين أوروبيين قُتلوا خلال الأسبوع الماضي في بوركينا فاسو، إلى إسبانيا: «سنواصل المبادرات الحالية لدعم جيوش المنطقة، وكذلك قوات الدرك، وقوات الأمن الداخلية في عملياتها وتدريبها وتعزيز إمكاناتها».

وأضاف البيان: «في مواجهة التهديدات المستمرة للأمن والتحديات الاجتماعية الاقتصادية المعقدة في منطقة الساحل، التي تتطلب استجابات عاجلة، نكرّر تعهّدنا بتعزيز دعمنا لدول الساحل في إطار نهج شامل يجمع الأمن والحوكمة والاستقرار والتنمية».

والأوروبيون الثلاثة الذين قُتلوا مطلع الأسبوع في شرق بوركينا فاسو هم الصحافيان الإسبانيان دافيد برياين وروبرتو فرايلي والمواطن الإيرلندي روري يانغ رئيس منظمة غير حكومية لحماية الحيوانات البرية.

وكان الثلاثة مع دورية لمكافحة الصيد غير القانوني مؤلفة من عسكريين وحراس غابات من بوركينا فاسو، عندما تعرّضت لهجوم الاثنين شنّه مسلّحون.

وكان الصحافيان، وهما مراسلا حرب مخضرمان، يعدّان فيلماً وثائقياً حول الصيد غير القانوني.

ويُضاف هؤلاء الرجال الثلاثة على لائحة طويلة من المواطنين الغربيين، صحافيون أو مساعدون، ضحايا هجمات نسبت بشكل عام إلى جماعات إرهابية في السنوات الأخيرة.

وتحدثت وزيرة الخارجية الإسبانية، أمس الأول، عن بيان تتبنى فيه جماعة إرهابية الاعتداء، لكنها طلبت من حكومة بوركينا فاسو إجراء تحقيق بهدف «توضيح الأحداث كافة».

وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ عام 2015 هجمات إرهابية تؤثر أيضاً على مالي والنيجر المجاورين.

وحطّت طائرة سلاح الجوّ الإسباني من نوع إيرباص 310 التي أقلعت ليلاً من واغادوغو، صباح أمس، في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية في شرق العاصمة الإسبانية، وعلى متنها جثث الإسبانيين والإيرلندي.

وكانت وزيرتا الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا والدفاع مارغريتا روبليس، حاضرتين على المدرج لاستقبال الجثث. وحمل النعوش الثلاثة 24 ضابطاً من سلاح الجوّ الإسباني.