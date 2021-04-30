أوزبكستان تتسلم 100 امرأة وطفل من عائلات «داعش» في سوريا

دمشق (وكالات)

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا أمس، أنها سلمت نحو 100 امرأة وطفل أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي لوفد رسمي من أوزبكستان.

وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، التي عقدت أمس، مؤتمرا صحافيا مع وفد من وزارة الخارجية الأوزبكستانية، إنه جرى تسليم 24 امرأة و68 طفلا إلى أوزبكستان.

وأوضح الرئيس المشترك للدائرة عبد الكريم عمر أن بين الأطفال 7 أيتام فقط. وهذه ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها أوزبكستان مواطنين محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، إذ أنها أعادت حتى الآن 240 امرأة وطفلا وفق ما نقلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عن ممثل عن الوفد الأوزبكي قوله.

ومنذ إعلانهم القضاء على «خلافة» التنظيم الإرهابي في مارس 2019، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر التنظيم.