موسكو تفرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين بارزين

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بارزين من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد في مارس على مسؤولين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية"، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن العقوبات تطال أيضا فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأفاد البيان أن روسيا ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف "إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".

وفي الثاني من مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وشملت هذه الإجراءات خصوصاً حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.