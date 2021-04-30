27 قتيلاً بانفجار في شرق أفغانستان

قال مسؤول كبير إن انفجارا ضخما وقع في إقليم لوجار شرقي أفغانستان، اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 27 على الأقل.

وأعلن رئيس مجلس الإقليم حسيب الله ستانيكزاي إن انفجار السيارة الملغومة في "بولي علم" عاصمة الإقليم أدى أيضا إلى إصابة 60 آخرين.

وأكد مسؤول من وزارة الداخلية ومتحدث باسم حاكم إقليم لوجار وقوع الانفجار، لكنه لم يدل بتعليق على عدد الضحايا.