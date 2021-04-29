بدء انسحاب قوات «الناتو» من أفغانستان

كابول (وكالات)

بدأ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» من أفغانستان بشكل منسّق بعد اتخاذ كل التدابير لتأمينها، وفق ما أفاد أمس، مسؤول في الحلف.

وقال المسؤول: «بدأ الانسحاب، ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة، ستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا».

بدوره، تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمواصلة دعم بلاده لأفغانستان لفترة ما بعد سحب قوات «ناتو» من هناك.

وقال ماس بعد وصوله إلى كابول: «ألمانيا ستظل شريكاً موثوقاً به بجانب المواطنين في أفغانستان»، وأضاف: «صحيح أن العملية العسكرية ستنتهي قريباً، إلا أنه سيتم مواصلة الالتزام تجاه البلاد على جميع المستويات».

إلى ذلك، قُتل 118 من عناصر حركة «طالبان»، في عمليات متفرقة لقوات الدفاع والأمن الأفغانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أن قوات الدفاع والأمن الأفغاني قتلت 118 من عناصر «طالبان» في عمليات متفرقة بولايات «لغمان وغزني وقندهار وزابل هرات وغور وبالخ وهيلمند وتخار»، مضيفة أنها عثرت على 169 عبوة ناسفة بدائية الصنع وضعتها «طالبان» على الطرق العامة لقتل المدنيين الأبرياء وقوات الأمن.