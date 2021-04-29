الأمم المتحدة تطلق مبادرة «إلسي للمرأة في عمليات السلام»

نيويورك (وام)

أطلقت الأمم المتحدة مبادرة «إلسي للمرأة في عمليات السلام» والتي تعد بمثابة صندوق استئمان متعدد الشركاء يهدف إلى دعم وتشجيع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على زيادة عدد النساء المدرجات في قوات الشرطة والخدمة العسكرية في عمليات حفظ السلام المنتشرة حول العالم.

وأكد جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في بيان له خلال الحدث الافتراضي رفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة أمس الأول، حول مشاركة النساء في عمليات السلام أن زيادة مشاركة النساء النظاميات في عمليات السلام ستعد أولوية رئيسة للأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار التزام المنظمة بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وفقاً لمبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام «A4P»، وأكد أنه يمكن أن تشغل النساء أي منصب في حفظ السلام مثل الرجال أو بشكل أفضل. وشدد لاكروا على أهمية الاعتراف بمساهمات النساء في الأدوار والمناصب المختلفة عبر بعثات الأمم المتحدة وضرورة العمل على توجيه الخطاب العام بعيداً عن النقاش حول «القيمة المضافة للنساء» وكذلك العمل على تنوع الفرق بحيث يمكن للنساء والرجال أن يسهموا بمهاراتهم وخبراتهم ووجهات نظرهم على أكمل وجه.