السودان: تقديم 18 مشروعاً في مؤتمر باريس للاستثمار

الخرطوم (وكالات)

أعلن السودان عزمه تقديم 18 من المشروعات الكبيرة خلال مؤتمر باريس للاستثمار المزمع عقده منتصف مايو المقبل، حيث يقود وفد السودان إلى فرنسا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الهادي إبراهيم القول، إنه «سيتم في مؤتمر باريس المخصص لمناقشة الاستثمار في السودان تقديم 18 من المشروعات الكبيرة، وأخرى صغيرة بالإضافة لمشروعات الايلولة في النيل الأزرق والأبيض ومشروع الجزيرة».

وأكد الوزير إبراهيم كذلك حصر 26 مربعاً ومنطقة لإنتاج الطاقة ستقدم كذلك في المؤتمر المرتقب.

وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس للاستثمار للمساهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى جانب إعفاء الديون التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.