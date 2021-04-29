«الحوثي» يواصل انتهاكاته للقانون الدولي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

شن خبراء هجوماً على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بسبب انتهاكها القانون الدولي واستمرار هجماتها الإرهابية على السعودية، في الوقت الذي يعمل فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن لتهدئة الصراع في شهر رمضان المبارك.

وقال النقيب محمد النقيب، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة باليمن، إن استمرار استخدام ميليشيات الحوثي للطائرات المسيرة خلال شهر رمضان رغم كل الاتفاقات والمحادثات خلال الفترة الأخيرة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إرهاب الجماعة، مشيراً إلى أن الحوثي يستغل أي فترة مهادنة لتنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية التي تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف النقيب أنه يجب فرض عقوبات رادعة على الدول التي تقدم مساعدات ميليشيات الحوثي أو توريد الأسلحة لهم بالشكل الذي سمح باستهداف دولة مثل المملكة العربية السعودية عن طريق الطائرات المسيرة التي تستخدمها الميليشيات الإرهابية.

من جهته، طالب وضاح عبد القادر، المحلل السياسي اليمني، بمعاقبة ميليشيات الحوثي الإرهابية بسبب استمرار انتهاكها للقانون الدولي واستخدام الطائرات المسيرة ومحاولة التعدي على دولة كبرى في المنطقة وهي المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تؤكد كل يوم على إنها جماعة إرهابية تعمل وفقاً لأجندة خاصة ولا يمكن التحكم فيها إلا من خلال مصالح الجماعات والدول التي تعمل لصالحها في المنطقة.

وأضاف عبد القادر أنه لسنوات تعمل الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية على تهدئة الأوضاع ومساعدة الشعب اليمني فيما تقوم ميليشيات الحوثي على العنف ورفض المهادنة وتعمل على فرض سيطرتها بالأمر الواقع وهو ما فشلت فيه على مدار سنوات، حيث تتأكل مداخلها وينجح التحالف في تقويض سيطرتها مع الوقت، لكنها تستغل بعض الهجمات المتفرقة كنوع من إبداء السيطرة الوهمية.