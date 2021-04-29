دولة جديدة ترصد أول إصابة بمتحور كورونا الهندي

سجلت العديد من الدول الأوروبية، على مدى الأيام الماضية، رصد إصابات من المتحور الهندي لفيروس كورونا المستجد الذي يعتقد أنه وراء الزيادة الكبيرة لإصابات في الهند.

وباتت فرنسا آخر دولة تنضم إلى هذا الركب.

فقد أعلن مسؤول صحي رصد إصابة بالمتحوّر الهندي للفيروس لدى مريض «عائد من الهند».

وقال بونوا إلبود، المدير المحلي للهيئة الصحية في مقاطعة «نوفيل أكيتين»، لقناتي «بي اف ام تي في» و«سي نيوز» التلفزيونيتين الفرنسيتين، «لقد حددنا المتحوّر الهندي» في إصابة في منطقة «لو-اي-غارون».

وأضاف إلبود أن الحالة اكتشفت «لدى مريض عاد من الهند» مؤخراً. كان وزير الصحة أوليفييه فيران قد أشار، الثلاثاء، إلى أنه «لم يتم اكتشاف أي إصابة بالمتحوّر الهندي» في فرنسا.