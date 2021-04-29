الجيش التشادي يشتبك مع متمردين في الشمال

اشتبك الجيش التشادي مع متمردين، اليوم الخميس، قرب بلدة «نوكو»، وفقاً لما ذكرته مصادر عسكرية.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في تشاد إن «نوكو» ما زالت تحت سيطرة القوات الحكومية. وأكد أن الجيش التشادي قصف مواقع للمتمردين.

ووصل ممثلون عن الاتحاد الأفريقي إلى تشاد، اليوم الخميس، في مهمة تقصي حقائق تستغرق سبعة أيام لدعم تحقيق في ملابسات مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، إن الفريق سيقوم أيضاً «ببحث الاستراتيجيات اللازمة لتسهيل العودة السريعة للنظام مع الحفاظ على أمن تشاد وسيادة أراضيها».

والتقى ألبرت باهيمي باداك، الذي عينه المجلس العسكري رئيساً لحكومة انتقالية، مع السفيرين الفرنسي والأميركي أمس الأربعاء لمناقشة جهود تشكيل حكومة وحدة والجدول الزمني المحتمل لإجراء انتخابات جديدة.

وقُتل ديبي يوم 19 أبريل الجاري لدى زيارته لقوات تقاتل متمردين من جبهة التغيير والوفاق في تشاد.

وتولى زمام الأمور مجلس عسكري.