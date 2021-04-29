الجزائر تفرض إجراءات جديدة إثر ارتفاع إصابات كورونا

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تمديد إجراءات حظر التجوال من 9 محافظات إلى 19 محافظة من أصل 58 لمدة 21 يوماً اعتباراً من الأول مايو المقبل، لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

يسري حظر التجوال بداية من منتصف الليل حتى الرابعة صباحاً من اليوم التالي، ويخص محافظات منها آدرار والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والجزائر العاصمة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أنه يمكن للمحافظين، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل محافظة، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو مكاناً أو حياً أو أكثر يشهد بؤراً للعدوى.

ودعت الحكومة الجزائرية الجمهور للتحلي باليقظة، والحفاظ على أقصى درجة من التعبئة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من خلال مواصلة التقيّد الصارم بالتدابير الوقائية الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للقناع، وغسل اليدين باستمرار.

في الأثناء، واصلت إصابات الفيروس منحاها التصاعدي، حيث سجلت وزارة الصحة 286 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، بزيادة 50 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 121 ألفاً و866.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى تسجيل 10 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 3244.