إيطاليا تحظر دخول القادمين من 3 دول آسيوية

أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، حظر الدخول على القادمين من ثلاث دول آسيوية بسبب السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت إيطاليا بحظر الدخول من الهند لكنها وسعته لتضيف إليها كلا من بنجلادش وسريلانكا القريبتين من الهند.

ولكن يمكن للإيطاليين العودة لبلادهم من هذه الدول.

من جهة ثانية، مددت روما شرط الخضوع للحجر الصحي على المسافرين القادمين إلى إيطاليا من دول أوروبية أخرى بهدف الحد من تفشي وباء كورونا.

ويتعين على القادمين إلى إيطاليا من دول أوروبية أخرى إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا لدى الوصول، ثم قضاء خمسة أيام في الحجر الصحي قبل الخضوع مجدداً لاختبار «كوفيد- 19».

ومدد وزير الصحة روبرتو سبرانزا الإجراء لمدة أسبوعين حتى منتصف مايو المقبل.

وكان من المقرر تطبيق شرط الحجر الصحي حتى 30 أبريل الجاري، وهو يعود لشهر مارس.