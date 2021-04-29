«الناتو» يبدأ تنفيذ قرار مهم يتعلق بأفغانستان

بدأ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان بشكل «منسّق» بعد اتخاذ كل التدابير لتأمينها، وفق ما أفاد الخميس مسؤول في الحلف.

وقال المسؤول «بدأ الانسحاب. ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة».

وأضاف، في تصريحات صحفية، «ستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا».

يأتي انسحاب الناتو من أفغانستان بعد الاتفاق الموقع بين حركة طالبان والولايات المتحدة.