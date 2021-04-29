أميركا تطلب من مواطنيها مغادرة الهند فوراً

طلبت الولايات المتحدة الأميركية من مواطنيها بالخروج في أسرع وقت ممكن من الهند، التي تواجه أسوأ تفش لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخارجية أصدرت منشور سفر من الدرجة الرابعة، وهو الأعلى درجة من بين مثل هذه المنشورات التي تصدرها، تطلب فيه من المواطنين الأميركيين «عدم السفر للهند أو المغادرة في أسرع وقت ممكن».

ويذكر أن الهند تسجل منذ أكثر من أسبوع حالات إصابة يومية تتجاوز 300 ألف حالة، مما أدى لتعرض القطاع الصحي للضغط الشديد، بالإضافة إلى نقص الأكسجين. وقد حظرت عدة دول السفر من وإلى الهند، ومنها الفلبين وبلجيكا والهند.