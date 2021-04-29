الطيران العراقي: لا رحلات استثنائية لإعادة العالقين في الهند

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الخميس، عدم وجود أي رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في

الهند.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم تأكيده "تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند فقط"، مبيناً أن "السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأعلنت وزارة النقل أول أمس الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى الهند، بناء على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء سلطة الطيران العراقي،

بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.



