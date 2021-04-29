العراق.. إحباط تفجير انتحاري بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، مقتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول تفجير نفسه وسط مدينة كركوك 250 كلم شمال بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للخلية أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك".

وأضافت أن "الحادث أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة بعدما انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس هذه المديرية، وفقاً للمعلومات الأولية".





