مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا

سجلت مصر 1011 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 225528 من ضمنهم 169308 حالات تم شفاؤها، و13219 وفاة".

وزاد عدد الإصابات بالفيروس في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليتجاوز الثلاثاء حاجز الألف للمرة الأولى منذ الثامن من يناير الذي شهد تسجيل 1001 إصابة.





