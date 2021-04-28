محادثات روسية - أميركية في فيينا اليوم بشأن «النووي الإيراني»

موسكو (وكالات)

أعلنت موسكو أن مسؤولين روساً وأميركيين سيعقدون اليوم الخميس جولة جديدة من المشاورات في العاصمة النمساوية فيينا بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، القول للصحفيين أمس، إن هناك خططاً لعقد اجتماع ثنائي جديد بين وفدي موسكو وواشنطن اليوم الخميس.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إطلاق المرحلة الثالثة من المفاوضات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

وأشار أوليانوف إلى أن «هناك كل الدواعي للتفاؤل الحذر إزاء المفاوضات الجارية»، لافتاً إلى أن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريباً حذف كلمة «الحذر» من هذه العبارة.

وقال الدبلوماسي الروسي إن مسألة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إيران لا تزال تشكل موضع مفاوضات صعبة جداً، موضحاً أن الإيرانيين يسعون إلى تخفيف العقوبات قدر الإمكان فيما يعتقد الأميركيون أن بعض العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، ولذلك يمكن إبقاؤها.

وذكر الموقع أن وفدي روسيا والولايات المتحدة في فيينا قد عقدا أكثر من اجتماع ثنائي بشأن ملف إيران النووي منذ بداية المفاوضات الحالية.