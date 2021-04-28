مصادر لـ«الاتحاد»: عودة مناورة «النجم الساطع» خلال 2021

القاهرة (الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة عن أن القيادة المركزية للجيش الأميركي والجيش المصري وقعوا مذكرة تفاهم أمس الأول، للخدمات اللوجستية المشتركة.

وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد» أن مذكرة التفاهم المصرية الأميركية تُسهل تقديم الخدمات المشتركة والمتطلبات اللوجستية خلال التدريبات، مشيرة إلى أنه بموجب المذكرة فقد اتفق الجانبان على إجراء مناورة «النجم الساطع» متعدد الجنسيات هذا العام 2021 ، بعد تأجيلها عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن مذكرة التفاهم ستخلق آلية دائمة للتعاون والتنسيق، لافتة إلى أن التعاون الدفاعي بين الجيشين يشمل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتدريب المشترك.

يذكر أن مناورات النجم الساطع تعتبر من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم وتقام في مصر بصفة دورية بين 12 دولة هي: مصر، الولايات المتحدة ، تركيا، باكستان، الكويت، الأردن، هولندا، اليونان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا.