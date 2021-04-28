الأردن يخفف إجراءات كورونا

جمال إبراهيم (عمان)

قررت الحكومة الأردنية، أمس، إلغاء حظر التجول أيام الجمعة، اعتباراً من يوم غد الجمعة، إثر انخفاض عدد الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا «كوفيد- 19».

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين خلال مؤتمر صحفي إنه «تقرر وقف العمل بحظر التجول أيام الجمعة اعتباراً من الجمعة».

يفرض حظر التجول الجمعة عند ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وآخر مرة أعيد فرضه في 26 فبراير، بعد أن تجاوزت الإصابات في ذلك الشهر 4 آلاف إصابة يوميًا.

وأوضح دودين أن «هذا القرار اتخذ استجابة لمطالب 95 نائبًا طالبوا بالتخفيف من الإجراءات الحالية على المواطنين». كما سيتم السماح للمواطنين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد، لكن الوزير أكد استمرار العمل بحظر التجول الليلي الذي يبدأ من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا. وأضاف دودين أن «هذا أقصى ما يمكن اتخاذه في الوقت الحالي نظراً للوضع الوبائي وظهور متحورات، آخرها الهندي الذي بدأ بالانتشار في العديد من دول العالم».

من جهته، أكد وزير الصحة فراس هواري أن «القطاع الصحي منهك والضغط عليه كبير جداً»، داعيا الأردنيين إلى التسجيل على المنصة الحكومية من أجل أخذ اللقاحات.