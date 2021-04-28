الأمم المتحدة تحذر من تزايد هجمات «داعش» في سوريا

دمشق (وكالات)

حذر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس، من أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق داخل سوريا، مشيراً إلى أن التنظيم يعزز من هجماته في وسط البلاد وشمالها الشرقي.

وأكد بيدرسون خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا.

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ يعيش أكثر من 12 مليون سوري تحت خط الفقر. كما كرر بيدرسون مطالبه للأطراف السورية بضرورة الإفراج عن المحتجزين والمختطفين على نحو يتناسب مع حجم هذه المأساة.

وعن الانتخابات الرئاسية التي ستجريها دمشق، أوضح بيدرسون أن الأمم المتحدة غير منخرطة بالانتخابات الرئاسية السورية.

وانتهت أمس، المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا المقررة في 26 مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالح الرئيس بشار الأسد.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.