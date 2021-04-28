"بيونتيك" تعلن خبراً سارّاً حول لقاحها في أفريقيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، أوغور شاهين، خبراً سارّاً بالنسبة للقارة الأفريقية المتأخرة في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال شاهين إن الشركة تبحث إمكانية إنشاء مواقع لإنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا لتوسيع نطاق شبكات التوريد في أماكن مختلفة في أنحاء العالم.

ونقلت وكالات أنباء عن شاهين قوله، في إيجاز مع أعضاء جميعة المراسلين الأجانب بألمانيا "أستطيع أن أتصور شبكة إنتاج في أميركا الجنوبية، ولأفريقيا... ونتحدث أيضاً عن مواقع إنتاج في أفريقيا".

وعلى الرغم من أن "بيونتك" وشريكتها الأميركية "فايزر" التزمتا بإنتاج مليارين و500 مليون جرعة من لقاحهما المشترك خلال العام الجاري، فإن معظم هذه الكمية مرتبط بعقود مع الدول الغنية. تأتي أفريقيا آخر القائمة بالنسبة لباقي العالم في ما يتعلق بإمكانية الحصول على لقاحات كورونا التي تحتاجها القارة لتحصين سكانها الذين يتجاوز عددهم مليار نسمة.

وقال شاهين إنه ناقش مع ممثلي التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، في وقت سابق اليوم الأربعاء، كيفية توفير المزيد من جرعات اللقاح للدول ذات الدخل المنخفض.