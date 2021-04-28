أعداد مرضى كورونا في فرنسا تواصل التراجع

واصلت أعداد مرضى كوفيد-19 في فرنسا مجددا، اليوم الأربعاء، التراجع حيث هبطت بواقع 370 حالة إلى ما دون 30 ألفاً للمرة الأولى منذ أوائل أبريل، وذلك مع تسارع وتيرة حملة التطعيمات.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أيضا أن عدد المرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة شهد انخفاضا قدره 64 حالة ليصل الإجمالي إلى 5879.

كما سجلت الوزارة 315 وفاة جديدة بالفيروس في المستشفيات انخفاضا من 325 وفاة سجلت أمس الثلاثاء. وسجلت الوزارة أيضا 31539 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى ما يربو على 5.56 مليون، إلا أن معدل الزيادة الأسبوعية شهد انخفاضا جديدا إلى 3.56 في المئة، مع استمرار انخفاض معدلات الإصابات الجديدة من أكثر من ستة في المئة أسبوعيا في منتصف أبريل.