تسجيل إصابتين بسلالة كورونا الهندية في مدينة ألمانية

بدأت النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في الهند تظهر في العديد من الدول حول العالم.

وأعلن ظهور حالات عدة من هذه السلالة في ألمانيا.

وقالت سلطات مدينة كولونيا، مساء اليوم الأربعاء، إنها تأكدت من حالتي إصابة بهذه السلالة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، ثبتت بعض الحالات الفردية للإصابة بهذه السلالة في وقت سابق.

وتجري كولونيا، منذ ثلاثة أشهر، فحوصا على كل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا للبحث عن علاقة الطفرات بها. وقد أسفرت الفحوص عن وجود علاقة بين الطفرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية وعدد من هذه الحالات.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، هناك إشارات على ارتفاع قابلية انتشار الطفرة الهندية. كما أشار المعهد إلى أن هذه الطفرة لها

علاقة «بانخفاض فعالية الاستجابة المناعية»، لكنه أشار إلى نقص في المعلومات الموثوقة لتصنيف الطفرة على أنها «مثيرة للقلق».

وتشهد الهند في الوقت الراهن وضعاً وبائياً مأساوياً بسبب موجة حادة من عدوى فيروس كورونا.