الفلبين تمدد الإغلاق في مانيلا بسبب كورونا

مددت الفلبين، اليوم الأربعاء، إغلاقاً لمدة شهر في منطقة العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة مع زيادة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين في الوقت الذي بلغ فيه العدد الإجمالي لمن أصيبوا بمرض كوفيد- 19 أكثر من مليون حالة.

وأعلن الرئيس رودريجو دوتيرتي في خطابه الأسبوعي المتلفز أن القيود المفروضة في مانيلا الكبرى وأقاليم "بولاكان" و"ريزال" و"لاجونا" و"كافيت" ستظل سارية المفعول حتى 14 مايو.

وأضاف دوتيرتي أن الإغلاق في إقليمي "كيرينو" و"أبرا" الشماليين ومدينة سانتياجو في إقليم "كاجايان فالي" سيظل ساري المفعول طوال شهر مايو.

وحث دوتيرتي الفلبينيين على اتباع قواعد الإغلاق، وحذر المسؤولين المحليين من التراخي في تنفيذ القيود.

وأوضح دوتيرتي: "سيكون هناك ارتفاع دائماً... في حالات كوفيد- 19 إذا لم نتبع القانون. هذه ليست قضية طبية فقط. إنها الآن مصلحة وطنية وربما بقاء الفلبينيين".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 6895 حالة إصابة إضافية بمرض كوفيد- 19، اليوم الأربعاء، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى مليون و204 آلاف و95 حالة. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 115 إلى 17031.