فرنسا تعرض الجمعة خطة رفع قيود كورونا

يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة خطة لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في فرنسا.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء جان كاستيكس، اليوم الأربعاء.

وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، أوضح كاستيكس أن رفع القيود "سيكون تدريجياً في موازاة تقدم حملة التلقيح".

ولم يكشف طريقة إعلان الرئيس عن ذلك، الذي كان ألقى خطاباً في 31 مارس الماضي للإعلان عن فرض قيود جديدة.

وتحدث ماكرون، الاثنين، عن عدة أساليب لرفع تدابير العزل في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن رفع الإجراءات سيجري "ببطء" خصوصاً بالنسبة للمطاعم أو المراكز الثقافية المغلقة منذ ستة أشهر.

بعد المدارس الابتدائية التي أعادت فتح أبوابها الاثنين لكنها ما زالت تخضع لقاعدة صارمة بضرورة الإغلاق في حال تسجيل حالة إيجابية واحدة، يتوقع أن يستمر رفع القيود تدريجياً الأسبوع المقبل مع إعادة فتح المدارس وإلغاء حظر التنقل بين المناطق أو لمسافة بين 10 و30 كلم من مكان الإقامة.

وقال كاستيكس "المشهد الوبائي إلى تحسن مستمر بوتيرة منتظمة: عدد الحالات اليومية تراجع كمعدل أسبوعي من 38 ألف حالة في ذروة الموجة الثالثة إلى 26200 تحديداً خلال الأيام السبعة الأخيرة".

وأضاف أن "هدف تلقيح 15 مليون شخص بالجرعة الأولى بحلول نهاية هذا الأسبوع و20 مليوناً منتصف مايو قابل للتطبيق"، موضحاً أن "60% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاماً سيكونون قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح" مساء اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة مجلس الوزراء، بحثت الحكومة في مشروع قانون للخروج من حالة الطوارئ الصحية في الثاني من يونيو يسمح لها في المقابل بالحفاظ على صلاحيات حتى 31 أكتوبر، لفرض قيود على تنقل الأفراد أو إغلاق المتاجر في حال لزم الأمر.

وتسبب تفشي فيروس كورونا رسمياً في وفاة أكثر من 103,600 شخص في فرنسا.