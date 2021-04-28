جونسون يتعرض لضغوط بسبب تجديد مسكنه

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة، اليوم الأربعاء، لتفسير من قام بتمويل تجديد مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت، بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا، بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا، يواجه جونسون فيضاً من المزاعم بشأن كل شيء، من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد-19، إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.

والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، رداً على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنوياً من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.

وقال وزراء: إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض. وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.

وطلب حزب العمال المعارض تفسيراً.