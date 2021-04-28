جونسون يرحب بالمصادقة على اتفاق ما بعد بريكست

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بمصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة لما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها "المحطة الأخيرة في رحلة طويلة".

وقال جونسون في بيان إن هذه الاتفاقية التي تم إبرامها في نهاية ديسمبر وتطبق مؤقتا منذ بداية العام الجاري "تجلب الاستقرار لعلاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي كشركاء تجاريين حيويين وحلفاء مقربين ومتساوين في السيادة".