إصابات كورونا في مصر تتجاوز 1000 حالة لأول مرة منذ يناير

سجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة أمس الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير عندما رصدت 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت أمس الاثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.



