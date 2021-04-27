رئيس الوزراء العراقي يُحذر من استغلال مؤسسات الدولة انتخابياً

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية، أمس، إلى التعامل بحزم، واستناداً للقانون، مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضاً قاطعاً أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين». وأضاف: «على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاؤوا لأسباب خدماتية، لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات». ودعا الكاظمي الوزراء إلى النزول لدوائرهم والعمل الميداني، لمتابعة متطلبات المواطنين، وحل الإشكالات، وتسهيل الإجراءات، والإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني. وقال رئيس الوزراء: «لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة». وأضاف: «الحكومة الحالية حكومة خدمات، ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيراً». إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل شخص في هجوم مسلح بمدينة الصدر في العاصمة بغداد. وأوضح المصدر أن «مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن مدينة الصدر، وهو ما أسفر عن مقتله في الحال».