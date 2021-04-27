المساعدة الدولية تتدفق على الهند

نيودلهي (وكالات)

بدأت المساعدة الدولية تصل، أمس، إلى الهند التي يسودها وضع «أكثر من مؤلم» بحسب منظمة الصحة العالمية، بسبب موجة وبائية تسجّل أعداد إصابات ووفيات قياسية، حطمت الأرقام القياسية العالمية لليوم السادس على التوالي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي: إن أول شحنة من المساعدة الطبية البريطانية، التي تحتوى خصوصاً على 100 جهاز تنفس ميكانيكي و95 جهاز توليد أكسجين، حطّت في نيودلهي على متن طائرة لوفتهانزا. وفي المجمل، سيتمّ إرسال تسع حاويات جوية، خلال الأسبوع الجاري، محملة بمعدّات من بينها 495 جهاز توليد أكسجين و120 جهاز تنفس عبر القناع، و20 جهاز تنفس يدوياً، بحسب المفوضية البريطانية العليا في نيودلهي.

من جهتها، أوضحت فرنسا طبيعة «عملية التضامن» التي من شأنها أن تصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع، وهي تتضمن ثماني وحدات توليد أكسجين طبي، من خلال مولّد وحاويات أكسجين مسال سبق أن أُرسلت خمسة منها، تسمح بتوفير الأوكسجين الطبي لما يصل إلى 10 آلاف مريض في يوم واحد، إضافة إلى معدّات طبية خاصة، تحتوي خصوصاً على 28 جهاز تنفس، حسبما أفادت السفارة الفرنسية، في بيان. وتعهّدت الولايات المتحدة إثر مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بتقديم «مساعدة عاجلة» تتضمن، خصوصاً، مكونات لإنتاج لقاحات ومعدات حماية وأجهزة تنفس وفحوص كشف الإصابة. كما تدرس الولايات المتحدة إمكان إرسال إمدادات أكسجين في مواجهة النقص الحاد في المستشفيات الهندية.

ووعد الاتحاد الأوروبي أيضاً بتقديم «مساعدة» للهند من خلال تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية. كذلك وعدت المستشارة الألمانية تقديم مساعدة عاجلة إلى الهند. والوضع في الهند ملح للغاية، إذ أغرقت النسخة المتحوّرة الهندية خلال بضعة أيام البلاد التي تعدّ 1,3 مليار نسمة في الفوضى. وبات المرضى يموتون في المستشفيات المكتظة بسبب نقص الأكسجين. وسجّلت الهند، أمس الأول،352.991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية. والهند هي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف وفاة. وتعمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الأيام الأخيرة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 323 ألفاً و144 حالة إصابة جديدة و2771 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي نيودلهي، يروي شهود عيان الاكتظاظ في ممرات المستشفيات الممتلئة بالأسرة والحمالات التي يستلقي عليها أحياناً شخصان أو ثلاثة، فيما تتوسل عائلات، دون جدوى، إلى العاملين للحصول على مكان لأقربائهم الذين يحتضرون، ويموت بعضهم على أبواب المستشفيات. وتم تمديد العزل المفروض في العاصمة لأسبوع إضافي.

ولا يزال المتحور الهندي يثير تساؤلات. وأشارت منظمة الصحة إلى أنه لا يزال غير معروف ما إذا كان «ارتفاع معدّل الوفيات ناجم عن الخطورة الشديدة للمتحوّر، أو عن إجهاد قدرات النظام الصحي بسبب الارتفاع السريع لعدد الإصابات، أم أنه ناجم عن الاثنين معاً». ورُصد هذا المتحوّر في بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا في وقت تخفف دول أوروبية عدة القيود هذا الأسبوع بموازاة تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند. وتسبب فيروس «كورونا» بوفاة 3,109,991 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.