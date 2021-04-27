فرنسا: اعتقال 8 متهمين بتمويل الإرهاب في سوريا

باريس (أ ف ب)

أوقفت السلطات الفرنسية، أمس، 8 أشخاص، في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وجرى توقيف 6 منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق المصدر. وأضاف: إن 6 منهم من مواليد روسيا، أما السابع فهو من مواليد جورجيا، والثامن من الجالية الشيشانية.

ووضع ثامن في الحبس على ذمة التحقيق، بعد مثوله أمام مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي في لوفالوا-بيري، إحدى ضواحي باريس، حيث تم استدعاؤه. وجرى احتجازهم جميعاً بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«تمويل الإرهاب»، في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.