جنيف تحتضن مباحثات حول مستقبل قبرص

جنيف (أ ف ب)

يلتقي القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك، على مدار ثلاثة أيام، في جنيف لإجراء «محادثات غير رسمية» حول مستقبل الجزيرة، برعاية الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات أمس: «إن أنطونيو جوتيريش يريد معرفة ما إذا كان لدى الطرفين رؤية مشتركة لمستقبل الجزيرة المتوسطية». وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. وفي الشمال، لا تعترف سوى أنقرة بـ«جمهورية شمال قبرص التركية». وبعد أربع سنوات من فشلهم الأخير في التوصل إلى حلّ، يلتقي القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك من جديد، لكن من دون آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية. وأوضح المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة «الواقعي» الذي شارك بالفعل في المحادثات بشأن قبرص يريد قبل كل شيء «معرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة تسمح للطرفين بالتفاوض، لإيجاد حل دائم للمسألة القبرصية في المستقبل المنظور».

وباءت بالفشل المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة.