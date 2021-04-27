توقيف 6 داعمين لـ«داعش» بالدنمارك

كوبنهاجن (وكالات)

أعلنت الشرطة أن 6 رجال اعتقلوا في الدنمارك في مداهمات، في إطار مكافحة الإرهاب بشبهة الانضمام إلى تنظيم «داعش» أو دفع أموال له.

وذكرت شرطة أوستيلاند، غرب البلاد، أن أعمار المشتبه بهم الذين لم تكشف هوياتهم تراوحت بين 27 و35 سنة. واعتقل اثنان منهم في العاصمة كوبنهاجن، والأربعة الآخرون في منطقة آرهوس، ثاني مدن الدنمارك. وقالت الشرطة في بيان: يشتبه في أن يكون موقوفان أحدهما في الـ29 من منطقة آرهوس، وآخر في الثلاثين يقيم في كوبنهاجن، انتهكا قانون العقوبات، بعد أن سافرا في صيف 2014 إلى سوريا، حيث تم تجنيدهما من تنظيم «داعش».

ويشتبه في أن يكون الرجل البالغ الـ29 حاول العودة إلى سوريا في ربيع 2015 للانضمام إلى «داعش».

وبتحريض منه يشتبه في أن يكون أربعة مشتبه بهم عملوا كـ«وسطاء» وأرسلوا المال إلى التنظيم الإرهابي.

ووفقاً للاستخبارات الدنماركية، غادر ما لا يقل عن 160 شخصاً الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق. وقتل ثلثهم في منطقة النزاع، وما يزال 32 فيها ونصفهم عاد إلى الدنمارك أو انتقل إلى بلد آخر