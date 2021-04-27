البرلمان المصري يوافق على إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر

القاهرة (الاتحاد)

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

واستعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس، ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، بوصفه إجراءً ضروريًا لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

وبدأ تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، طبقًا لقرار الرئيس المصري ابتداءً من يوم 25 أبريل الجاري، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.