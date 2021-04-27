تفكيك خلية تمول الإرهابيين في تونس

تونس (وكالات)

أعلن مصدر أمني في تونس أمس، تفكيك خلية ممولة لإرهابيين، بعض أعضائها في إحدى الدول الأوروبية.

وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي بأن الخلية تمول العناصر الإرهابية في مناطق النزاع المسلح، والمحتجز بعضها في مخيمات اللاجئين فيما يتخفى بعضها الآخر داخل المجتمع ومكوناته.

وحسب الجبابلي، يقود الخلية أجنبي من جنسية عربية وزوجته التونسية من إحدى الدول الأوروبية، فيما يشاركهما في تونس ثلاثة عناصر، وهم رجلان وامرأة.

ومكنت مداهمة منازل المتورطين من ضبط مبالغ بالعملة التونسية والأجنبية ووثائق بنكية وبريدية خاصة بتحويلات مالية، وفق المتحدث. وأوضح الجبابلي أن اعترافات الموقوفين كشفت استفادة 15 عنصراً إرهابياً من تمويلات مالية صادرة عن عائلاتهم داخل تونس، مضيفاً أن القضاء أصدر محاضر تفتيش لتعقب 16 متورطاً في النشاط الإرهابي.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي أقرته تونس عام 2015 لمكافحة التطرف ومصادر تمويله، من تعقب تونسيين متورطين في قضايا إرهابية حتى خارج البلاد.